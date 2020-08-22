Диего Карлос уверен, что провёл победный мяч в финале Лиги Европы
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В первом тайме после фола бразильца в ворота андалусийцев был назначен пенальти, который реализовал Ромелу Лукаку.
Во втором тайме Карлос пробил через себя в падении, после чего Лукаку срезал мяч в собственные ворота. Этот гол стал решающим в игре.
«Каждый из игроков выложился до конца. Это просто нечто! Победа в Лиге Европы была очень важна для всех нас. Я безумно рад тому, что мы сотворили. Отправлюсь домой с кубком, победным голом в активе и с моей беременной спутницей», — приводит слова спортсмена официальный сайт УЕФА.
Ранее сообщалось, что капитан «Севильи» Хесус Навас установил рекорд по самой продолжительной паузе между завоеваниями Кубка УЕФА/Лиги Европы по футболу.