Конте назвал опыт «Севильи» причиной поражения «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Севильи» в финале Лиги Европы (2:3).

Специалист назвал прошедшую игру сложной и сбалансированной, отметив, что голевой момент Ромелу Лукаку во втором тайме мог коренным образом изменить картину происходящего.

У нас была хорошая возможность забить, но подвела реализация. «Севилья» постепенно снижала интенсивность. Конечно, мы расстроены, потому что команда выложилась на 100%. Однако мы играли против опытной команды, которая много раз побеждала в финалах и держалась уверенно. В итоге всё решил опыт», — цитирует Конте Football Italia.

Ранее сообщалось, что автор дубля в ворота «Интера» Люк де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы.