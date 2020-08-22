Конте назвал опыт «Севильи» причиной поражения «Интера»

Короткая ссылка
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Севильи» в финале Лиги Европы (2:3).
Конте назвал опыт «Севильи» причиной поражения «Интера»
  • Reuters
  • © Martin Meissner

Специалист назвал прошедшую игру сложной и сбалансированной, отметив, что голевой момент Ромелу Лукаку во втором тайме мог коренным образом изменить картину происходящего.

У нас была хорошая возможность забить, но подвела реализация. «Севилья» постепенно снижала интенсивность. Конечно, мы расстроены, потому что команда выложилась на 100%. Однако мы играли против опытной команды, которая много раз побеждала в финалах и держалась уверенно. В итоге всё решил опыт», — цитирует Конте Football Italia.

Ранее сообщалось, что автор дубля в ворота «Интера» Люк де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить