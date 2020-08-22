Автор дубля в ворота «Интера» де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Игрок «Севильи» Люк де Йонг назван лучшим игроком финального матча Лиги Европы-2019/20.

В игре против «Интера» (3:2) он сделал голевой дубль. Голландский форвард отличился на 12-й и 33-й минутах.

Ранее сообщалось, что наставник «Интера» Антонио Конте хотел разобраться с полузащитником «Севильи» Эвером Банегой из-за шутки о своих волосах.