Ханданович считает, что во втором тайме «Интер» должен был лучше держать мяч

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Вратарь «Интера» Самир Ханданович высказался о поражении команды в финале Лиги Европы от «Севильи» (2:3).
Ханданович считает, что во втором тайме «Интер» должен был лучше держать мяч
  • Reuters
  • © Friedemann Vogel

«Большое разочарование, но мы должны двигаться вперёд. Как я и говорил накануне, это лишь отправная точка, и мы надеемся провести ещё много таких игр», — цитирует спортсмена Football Italia.

По мнению Хандановича, если бы Ромелу Лукаку использовал свой шанс в середине второго тайма, «Интер» мог бы рассчитывать на положительный исход.

«На поле были две открытые и атакующие команды. Мы должны были лучше держать мяч во втором тайме, потому что, я думаю, соперники больше устали, а у нас ещё оставалось топливо в баках», — констатировал Ханданович.

Ранее сообщалось, что Хесус Навас отметил вклад Хулена Лопетеги в завоевание «Севильей» трофея Лиги Европы.

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