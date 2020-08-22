Ханданович считает, что во втором тайме «Интер» должен был лучше держать мяч

Вратарь «Интера» Самир Ханданович высказался о поражении команды в финале Лиги Европы от «Севильи» (2:3).

«Большое разочарование, но мы должны двигаться вперёд. Как я и говорил накануне, это лишь отправная точка, и мы надеемся провести ещё много таких игр», — цитирует спортсмена Football Italia.

По мнению Хандановича, если бы Ромелу Лукаку использовал свой шанс в середине второго тайма, «Интер» мог бы рассчитывать на положительный исход.

«На поле были две открытые и атакующие команды. Мы должны были лучше держать мяч во втором тайме, потому что, я думаю, соперники больше устали, а у нас ещё оставалось топливо в баках», — констатировал Ханданович.

Ранее сообщалось, что Хесус Навас отметил вклад Хулена Лопетеги в завоевание «Севильей» трофея Лиги Европы.