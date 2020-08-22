Ханданович считает, что во втором тайме «Интер» должен был лучше держать мяч
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«Большое разочарование, но мы должны двигаться вперёд. Как я и говорил накануне, это лишь отправная точка, и мы надеемся провести ещё много таких игр», — цитирует спортсмена Football Italia.
По мнению Хандановича, если бы Ромелу Лукаку использовал свой шанс в середине второго тайма, «Интер» мог бы рассчитывать на положительный исход.
«На поле были две открытые и атакующие команды. Мы должны были лучше держать мяч во втором тайме, потому что, я думаю, соперники больше устали, а у нас ещё оставалось топливо в баках», — констатировал Ханданович.
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