«Севилья» победила «Интер» в финале Лиги Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Кёльне на стадионе «Рейн Энерги», завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды.
«Интер» открыл счёт уже на пятой минуте. Пенальти реализовал Ромелу Лукаку.
«Севилья» ответила дублем Люка де Йонга, забившего ударами головой на 12-й и 33-й минутах, переправив мяч в ворота после передач Хесуса Наваса и Эвера Банеги.
Нерадзурри сравняли счёт уже на 35-й минуте благодаря голу Диего Година, замкнувшего подачу Марсело Брозовича.
Победу «Севилье» принёс гол Диего Карлоса, забившего ударом через себя в падении после рикошета от Лукаку.
Ранее сообщалось, что Люк де Йонг стал первым в истории автором двух голов головой в финале еврокубкового турнира.