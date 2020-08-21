«Севилья» победила «Интер» в финале Лиги Европы

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Испанская «Севилья» одержала победу над миланским «Интером» в финале Лиги Европы УЕФА.
«Севилья» победила «Интер» в финале Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Кёльне на стадионе «Рейн Энерги», завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды.

«Интер» открыл счёт уже на пятой минуте. Пенальти реализовал Ромелу Лукаку.

«Севилья» ответила дублем Люка де Йонга, забившего ударами головой на 12-й и 33-й минутах, переправив мяч в ворота после передач Хесуса Наваса и Эвера Банеги.

Нерадзурри сравняли счёт уже на 35-й минуте благодаря голу Диего Година, замкнувшего подачу Марсело Брозовича.

Победу «Севилье» принёс гол Диего Карлоса, забившего ударом через себя в падении после рикошета от Лукаку.

Ранее сообщалось, что Люк де Йонг стал первым в истории автором двух голов головой в финале еврокубкового турнира.

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