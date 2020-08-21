Де Йонг стал первым в истории автором двух голов головой в финале еврокубкового турнира

Нидерландский нападающий испанского клуба «Севилья» Люк де Йонг стал автором уникального достижения в финалах европейских клубных турниров.

Форвард «Севильи» отличился на 12-й и 33-й минутах финала Лиги Европы с миланским «Интером», головой переправив мяч в ворота после передач Хесуса Наваса и Эвера Банеги.

Таким образом, 29-летний голландец стал первым в истории футболистом, которому удалось оформить дубль, забив оба мяча головой в одном финальном матче еврокубковых турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Де Йонг также стал седьмым автором дубля в финале Лиги Европы. Прежде подобное удавалось Диего Форлану, Радамелю Фалькао, Карлосу Бакке, Коке, Антуану Гризманну и Эдену Азару.

Ранее сообщалось, что Диего Годин стал шестым игроком в истории, забивавшим в финалах ЛЧ и ЛЕ.