Годин стал шестым игроком в истории, забивавшим в финалах ЛЧ и ЛЕ

Защитник миланского «Интера» Диего Годин повторил уникальное достижение в финалах европейских клубных турниров.

Уругвайский защитник забил на 35-й минуте финала Лиги Европы с испанской «Севильей», замкнув подачу Марсело Брозовича со штрафного.

В сезоне-2013/14 он забивал за мадридский «Атлетико» в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

Таким образом он стал шестым футболистом в истории, забивавшим в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Прежде подобное удалось Стивену Джеррарду, Эрнану Креспо, Дмитрию Аленичеву, Аллану Симонсену и Педро.

Ранее сообщалось, что «Севилья» пропустила первой в третьем финале Лиги Европы подряд.