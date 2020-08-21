Годин стал шестым игроком в истории, забивавшим в финалах ЛЧ и ЛЕ
- Reuters
Уругвайский защитник забил на 35-й минуте финала Лиги Европы с испанской «Севильей», замкнув подачу Марсело Брозовича со штрафного.
В сезоне-2013/14 он забивал за мадридский «Атлетико» в финале Лиги чемпионов с «Реалом».
Таким образом он стал шестым футболистом в истории, забивавшим в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Прежде подобное удалось Стивену Джеррарду, Эрнану Креспо, Дмитрию Аленичеву, Аллану Симонсену и Педро.
Ранее сообщалось, что «Севилья» пропустила первой в третьем финале Лиги Европы подряд.