Годин стал шестым игроком в истории, забивавшим в финалах ЛЧ и ЛЕ

Короткая ссылка
Защитник миланского «Интера» Диего Годин повторил уникальное достижение в финалах европейских клубных турниров.
Годин стал шестым игроком в истории, забивавшим в финалах ЛЧ и ЛЕ
  • Reuters

Уругвайский защитник забил на 35-й минуте финала Лиги Европы с испанской «Севильей», замкнув подачу Марсело Брозовича со штрафного.

В сезоне-2013/14 он забивал за мадридский «Атлетико» в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

Таким образом он стал шестым футболистом в истории, забивавшим в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Прежде подобное удалось Стивену Джеррарду, Эрнану Креспо, Дмитрию Аленичеву, Аллану Симонсену и Педро.

Ранее сообщалось, что «Севилья» пропустила первой в третьем финале Лиги Европы подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить