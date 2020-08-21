Экс-тренер сборной России Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

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Нидерландский специалист Гус Хиддинк возглавил сборную Кюрасао по футболу.
Экс-тренер сборной России Хиддинк возглавил сборную Кюрасао
  • Reuters

Как сообщает Fox Sports, соглашение с 73-летним специалистом рассчитано до лета 2022 года. Он приступит к выполнению обязанностей 1 сентября.

Отмечается, что главной задачей Хиддинга станет создание профессиональной команды и её комплектование игроками.  

Предыдущим местом работы Хиддинга была олимпийская сборная Китая. В разное время он тренировал национальные каманды Нидерландов, России, Южной Кореи, Австралии и Турции. Он также работал с такими клубами, как ПСВ, «Фенербахче», «Валенсия», «Реал», «Бетис», «Челси» и «Анжи».

Ранее Зинедин Зидан допустил, что в будущем может возглавить сборную Франции.

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