Источник: «Интер» и ПСЖ контактировали с Месси на предмет возможного перехода

Миланский «Интер» и французский ПСЖ контактировали с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по поводу его возможного трансфера.

Об этом сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери. По информации источника, аргентинец склоняется к уходу из клуба, поскольку не видит своего будущего в команде.

33-летний Месси на протяжении всей своей карьеры выступает за «Барселону». В сезоне-2019/20 форвард провёл за команду 44 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 26 голевых передач. «Барселона» впервые с сезона-2007/08 осталась без трофеев.

Ранее Куман высказался о важности Месси для «Барселоны».