Куман высказался о важности Месси для «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.

«Он разочарован, это логично. Я бы тоже был разочарован, если бы проиграл «Баварии» со счётом 2:8. Было бы неправильно ходить и улыбаться после этого. Месси — победитель. Он хочет побеждать любой ценой и раздражается, если это не получается. Об этом знают все, кто работал с ним. Я разговаривал с Пепом Гвардиолой. Он сказал, что работать с Месси просто потрясающе. С нетерпением жду, когда мне представится эта возможность. Мне предстоит найти способ взять от Месси лучшее, на что он способен. Он должен завершить карьеру в «Барселоне». «Барселона» — это и есть Месси», — цитирует Кумана Goal.com со ссылкой на NOS.

После разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов ряд СМИ начали распространять слухи о недовольстве Месси и его желании покинуть «Барселону».

Ранее Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны».