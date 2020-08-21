Куман высказался о важности Месси для «Барселоны»

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Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.
Куман высказался о важности Месси для «Барселоны»
  • Reuters

«Он разочарован, это логично. Я бы тоже был разочарован, если бы проиграл «Баварии» со счётом 2:8. Было бы неправильно ходить и улыбаться после этого. Месси — победитель. Он хочет побеждать любой ценой и раздражается, если это не получается. Об этом знают все, кто работал с ним. Я разговаривал с Пепом Гвардиолой. Он сказал, что работать с Месси просто потрясающе. С нетерпением жду, когда мне представится эта возможность. Мне предстоит найти способ взять от Месси лучшее, на что он способен. Он должен завершить карьеру в «Барселоне». «Барселона» — это и есть Месси», — цитирует Кумана Goal.com со ссылкой на NOS. 

После разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов ряд СМИ начали распространять слухи о недовольстве Месси и его желании покинуть «Барселону».

Ранее Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны».

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