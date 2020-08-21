Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»

Короткая ссылка
Сборная России по футболу все домашние матчи на групповом этапе Лиги наций сыграет на стадионе «Динамо» в Москве.
Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. На «ВТБ Арене» команда Станислава Черчесова 3 сентября сыграет со сборной Сербии, 11 октября — с Турцией и 14 октября — с Венгрией.

6 сентября российская сборная проведёт матч с Венгрией в гостях, 15 ноября отправится в Турцию, а 18 ноября встретится на выезде с Сербией.

По решению УЕФА матчи Лиги наций будут проходить без зрителей на трибунах.

Ранее сообщалось, что Колосков поддерживает решение УЕФА проводить матчи Лиги наций без зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить