Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»

Сборная России по футболу все домашние матчи на групповом этапе Лиги наций сыграет на стадионе «Динамо» в Москве.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. На «ВТБ Арене» команда Станислава Черчесова 3 сентября сыграет со сборной Сербии, 11 октября — с Турцией и 14 октября — с Венгрией.

6 сентября российская сборная проведёт матч с Венгрией в гостях, 15 ноября отправится в Турцию, а 18 ноября встретится на выезде с Сербией.

По решению УЕФА матчи Лиги наций будут проходить без зрителей на трибунах.

Ранее сообщалось, что Колосков поддерживает решение УЕФА проводить матчи Лиги наций без зрителей.