Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. На «ВТБ Арене» команда Станислава Черчесова 3 сентября сыграет со сборной Сербии, 11 октября — с Турцией и 14 октября — с Венгрией.
6 сентября российская сборная проведёт матч с Венгрией в гостях, 15 ноября отправится в Турцию, а 18 ноября встретится на выезде с Сербией.
По решению УЕФА матчи Лиги наций будут проходить без зрителей на трибунах.
Ранее сообщалось, что Колосков поддерживает решение УЕФА проводить матчи Лиги наций без зрителей.