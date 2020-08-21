СМИ: Капитан МЮ Магуайр задержан в Греции за драку с полицейскими в баре

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был задержан за драку в одном из заведений греческого города Миконос.

Об этом сообщает греческое издание Proto Thema. По информации источника, Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. По прибытии полиции на место происшествия компания Магуайра попыталась атаковать служителей Фемиды. В результате футболист и двое его друзей были задержаны и доставлены в участок. После задержания англичане продолжали оскорблять и провоцировать правоохранителей.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила £80 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником мира.

Ранее был опубликован календарь АПЛ сезона-2020/21.