Опубликован календарь АПЛ сезона-2020/21

Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата на следующий сезон.

Первый тур стартует 12 сентября матчами между «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», «Фулхэмом» и «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Лидсом», «Тоттенхэмом» и «Эвертоном», «Вест Бромвичем» и «Лестером», а также между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом». 14 сентября пройдут поединки «Брайтон» — «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». На более поздний срок перенесены матчи «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

Полное расписание матчей АПЛ сезона-2020/21 доступно по ссылке.

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет вернуть в «Тоттенхэм» Бэйла.