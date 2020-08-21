Шлеменко считает бой с Вердумом отличным шансом для Фёдора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал слова Федора Емельяненко о том, что он готов провести реванш с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

«Мне кажется, для Фёдора это интересный бой. Он потерпел от Вердума первое поражение в карьере, потому для него это было бы хорошим вариантом. Для Вердума, думаю, тоже было бы интересно. Но вопрос, сколько он сможет заработать за этот бой. По возрасту они схожи. Тут нельзя будет сказать, что Фёдор дрался с молодым. Для Емельяненко это отличный шанс: они и равносильные, и по всем показателям схожи», — цитирует Шлеменко Sport24.

В 2010 году на турнире Strikeforce в США Вердум сенсационно победил Емельяненко, применив болевой приём.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко заинтересован в проведении реванша с Вердумом.