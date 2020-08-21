Футболист «Зенит» Ловрен вспомнил, как ударил локтем Рамоса в матче Лиги наций

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен вспомнил, как ударил локтем защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса в матче Лиги наций между Хорватией и Испанией (3:2).

Он вспомнил, что Рамос нанёс травму нападающему Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«Возможно, я специально ударил Рамоса, ведь он травмировал моего друга Салаха. Считаю, Рамос умышленно нанёс травму Мохамеду, поэтому настало время ответить за свои действия» —приводит слова Ловрена Egypt Today.

Он отметил, что до травмы Салаха «Ливерпуль» играл лучше, а повреждение египтянина стало большим ударом для мерсисайдцев. По воспоминаниям Ловрена, хавбек «Реала» и его партнёр по сборной Хорватии Лука Модрич пытался снизить напряжение между защитниками во время матча национальных команд.

«Но я специально ударил его локтем и сказал, что теперь мы в расчёте. Уважаю Рамоса как футболиста. Он выиграл много титулов. С другой стороны, мне не нравится его поведение», — добавил Ловрен

Ловрен выступал за английский «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Ловрен сравнил уровень РПЛ и АПЛ.