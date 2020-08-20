Абидаль заявил, что сам решил покинуть пост спортивного директора «Барселоны»

Бывший спортивный директор испанского футбольного клуба «Барселона» Эрик Абидаль обратился к болельщикам команды после своего ухода.

«Уважаемые фанаты «Барселоны». Я хочу сделать заявление, чтобы попрощаться с вами. Я делаю это из чувства огромной благодарности за возможность разделить с вами два важных этапа моей жизни. Один — как игрок, другой — как сотрудник «Барселоны», — написал Абидаль в своём Instagram.

Он отметил, что за два года работы в системе «Барселоны» пытался сделать клуб лучше, но по итогу решил подать в отставку.

«Хотя совет директоров утвердил меня в должности, я решил уйти. Последние два года я пытался внедрить изменения, которые, на мой взгляд, были очень важны для будущего команды. Несмотря на мою настойчивость, мне это сделать не удалось. Вот почему я думаю, что пора положить конец моим отношениям с клубом», — добавил Абидаль.

По его словам, он также отказался от ещё одного года контракта с каталонцами. Тем не менее спортсмен выразил уверенность, что «Барселона» справится со всеми трудностями, чего он ей очень сильно желает.

«Барселона» по итогам сезона заняла второе место в чемпионате Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив с крупным счётом «Баварии» (2:8).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси заявил Рональду Куману о желании уйти из «Барселоны».