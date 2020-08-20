Жамнов заявил, что переболевшие COVID-19 хоккеисты «Спартака» тренируются индивидуально

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Генеральный менеджер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
Жамнов заявил, что переболевшие COVID-19 хоккеисты «Спартака» тренируются индивидуально
  • РИА Новости

«В «Спартаке» все выздоровели, но есть те, кто сейчас тренируется в лёгком режиме, по индивидуальной программе. Конечно, болезнь будет сказываться. Мы должны были начать тренировочный процесс в июле, а в итоге 90% команды заболело и начали готовиться только в августе. Ребят постоянно проверяем, ясно, что после коронавируса организм воспринимает нагрузки тяжелее», — цитирует Жамнова РИА Новости.

В июле несколько игроков «Спартака» заболели коронавирусом, из-за чего были приостановлены тренировки красно-белых.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 2 сентября.

Ранее сообщалось, что тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел после заболевания COVID-19.

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