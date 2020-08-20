СМИ: Чемпион мира по вольной борьбе выгнал свою невесту со свадьбы

Чемпион мира по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков выгнал свою невесту во время свадебной церемонии во Владикавказе.

Как сообщает телеканал НТВ, во время торжества спортсмену и нескольким гостям прислали на телефоны сообщения. Это были видеоролики, на которых избранница Сидакова позирует в неподобающем виде, также отправитель утверждал, что в прошлом девушка работала в сфере эскорт-услуг.

После этого жених схватил невесту за волосы, выгнал из ресторана. Родственники отправили спортсмена за город, чтобы он «не натворил глупостей».

Оказалось, что отправителем сообщений был бывший возлюбленный девушки, который хотел ей отомстить.

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