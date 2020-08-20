СМИ: Чемпион мира по вольной борьбе выгнал свою невесту со свадьбы

Короткая ссылка
Чемпион мира по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков выгнал свою невесту во время свадебной церемонии во Владикавказе.
СМИ: Чемпион мира по вольной борьбе выгнал свою невесту со свадьбы
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал НТВ, во время торжества спортсмену и нескольким гостям прислали на телефоны сообщения. Это были видеоролики, на которых избранница Сидакова позирует в неподобающем виде, также отправитель утверждал, что в прошлом девушка работала в сфере эскорт-услуг.

После этого жених схватил невесту за волосы, выгнал из ресторана. Родственники отправили спортсмена за город, чтобы он «не натворил глупостей».

Оказалось, что отправителем сообщений был бывший возлюбленный девушки, который хотел ей отомстить.

Ранее хоккеист Артемий Панарин рассказал, как сорвалась его свадьба с дочерью Знарка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить