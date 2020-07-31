Панарин рассказал, как сорвалась его свадьба с дочерью Знарка

Короткая ссылка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как сорвалась его свадьба с Алисой Знарок, дочерью главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка.
Панарин рассказал, как сорвалась его свадьба с дочерью Знарка
  • Reuters

По его словам, церемония должна была пройти в Италии, но её пришлось отменить из-за коронавируса.

«Мы думали провести торжество в Италии, но у Алисы теперь есть время подумать ещё. Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить, будут ли вторые, третьи волны, насколько это всё затянется. Сложно сейчас что-то планировать. Но половина свадьбы у нас уже оплачена», — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что всё ещё собирается провести свадьбу в Италии.

Ранее Панарин рассказал о реакции Олега Знарка на новость о предложении его дочери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить