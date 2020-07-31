Панарин рассказал, как сорвалась его свадьба с дочерью Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как сорвалась его свадьба с Алисой Знарок, дочерью главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка.

По его словам, церемония должна была пройти в Италии, но её пришлось отменить из-за коронавируса.

«Мы думали провести торжество в Италии, но у Алисы теперь есть время подумать ещё. Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить, будут ли вторые, третьи волны, насколько это всё затянется. Сложно сейчас что-то планировать. Но половина свадьбы у нас уже оплачена», — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что всё ещё собирается провести свадьбу в Италии.

Ранее Панарин рассказал о реакции Олега Знарка на новость о предложении его дочери.