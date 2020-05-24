Панарин рассказал о реакции Олега Знарка на новость о предложении его дочери

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок отреагировал на новость о том, что игрок сделал предложение его дочери Алисе.
Панарин рассказал о реакции Олега Знарка на новость о предложении его дочери
  • Reuters

«Это смешная история. Алиса устроила конференц-кол: подключились её мама, сестра и папа. Алиса всех поприветствовала, сразу показала кольцо в камеру. А Олег Валерьевич только-только вернулся с какой-то игры. И не обращая внимания на Алису, стал мне кричать: «Эй, Панара, ты видел, как мы их разорвали сегодня? Вот так надо играть!» — цитирует Панарина РИА Новости.

По его словам, специалист ещё сказал пару слов, которые не были разобраны из-за плохой связи, а затем отключился.

«Мы только потом осознали, что он не понял, с какой целью был организован этот звонок. У «Спартака» тогда сборы шли, Олег Валерьевич, видимо, полностью сконцентрировался на работе. Ему потом уже всё расшифровали», — добавил Панарин.

Олег Знарок являлся главным тренером сборной России с 2014 по 2018 год.

Панарин перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году, подписав контракт с клубом на семь лет. В нынешнем сезоне НХЛ он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи. Таким образом, он набрал 95 очков в 69 матчах.

Ранее Панарин рассказал, как делал предложение Алисе Знарок.

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