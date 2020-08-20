Медведева ответила, готова ли она совершить прыжок с парашютом

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Медведева ответила, готова ли она совершить прыжок с парашютом
  • РИА Новости

«Я по жизни абсолютная трусиха, поэтому я бы не прыгнула ни с тарзанки, ни с парашютом. Возможно, отправилась бы в космос, потому что я понимаю, что от меня ничего не зависит, так как шаттлом управляет огромное количество людей, профессионалов. Так что в космос, наверное, слетала бы, но спрыгнуть с высоты — нет», — сказала Медведева на видео, опубликованном в официальном сообществе Олимпийского комитета России в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, она сильно боится высоты и старается обходить стороной всё, что может навредить её здоровью. Она также призналась, что по этой причине только в 20 лет научилась кататься на велосипеде.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Медведева назвала пять слов, с которыми у неё ассоциируется фигурное катание.

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