Серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева назвала пять слов, с которыми у неё ассоциируется фигурное катание.

«Это, безусловно, музыка, удовольствие, скорость, трудности и победы. Все эти пять слов прекрасно дополняют друг друга, благодаря им получается фигурное катание. И такие интересные жизненные истории, как у нас — у фигуристов», — сказала Медведева на видео, опубликованном в официальном сообществе Олимпийского комитета России в социальной сети «ВКонтакте».

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Медведева заявила, что хочет написать книгу о своей жизни.