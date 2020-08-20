Медведева назвала пять слов, с которыми у неё ассоциируется фигурное катание

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Серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева назвала пять слов, с которыми у неё ассоциируется фигурное катание.

«Это, безусловно, музыка, удовольствие, скорость, трудности и победы. Все эти пять слов прекрасно дополняют друг друга, благодаря им получается фигурное катание. И такие интересные жизненные истории, как у нас — у фигуристов», — сказала Медведева на видео, опубликованном в официальном сообществе Олимпийского комитета России в социальной сети «ВКонтакте».

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Медведева заявила, что хочет написать книгу о своей жизни.

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