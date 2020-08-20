Российские футбольные судьи получили высокоточные фитнес-часы от РФС

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Российский футбольный союз (РФС) предоставил арбитрам Российской премьер-лиги (РПЛ) и их ассистентам высокоточные мониторы, которые позволят отслеживать тренировки, физическую активность, контролировать физическое состояние судей.
Российские футбольные судьи получили высокоточные фитнес-часы от РФС
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт РФС. Арбитры ФНЛ, женской Суперлиги и прочих соревнований и их ассистенты для учёта активности получат нагрудные датчики. Также у судей появился фитнес-инструктор, который поможет поддерживать физическую форму на протяжении сезона.

«Хорошая физическая готовность необходима арбитрам для работы на матчах. Она позволит судьям занимать лучшую позицию на футбольном поле и принимать правильные решения. Мы пригласили фитнес-инструктора для работы с судьями и предоставили арбитрам самые современные средства учёта физической активности, которые увеличат эффективность их работы. РФС и дальше продолжит прикладывать максимум усилий для повышения качества судейства в России», — цитирует руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи сайт организации. 

Ранее сообщалось, что матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей.

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