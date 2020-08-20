СМИ: Куман заинтересован в приобретении Вейналдума

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Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет видеть в своём составе полузащитника Джорджиньо Вайналдума из «Ливерпуля».
СМИ: Куман заинтересован в приобретении Вейналдума
  • Reuters

Об этом сообщает AD. По информации источника, нидерландский специалист намерен подписать 29-летнего соотечественника, поскольку знаком с ним по работе в сборной и видит его в своей игровой схеме. Куман хочет приобрести полузащитника, даже несмотря на то, что каталонцы уже усилили команду после приобретения Миралема Пьянича из «Ювентуса».

В сезоне-2019/20 Вайналдум сыграл за «Ливерпуль» 47 матчей и забил шесть мячей, став чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что Месси определится со своим будущим в «Барселоне» после разговора с Куманом.

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