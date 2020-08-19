СМИ: Месси определится со своим будущим в «Барселоне» после разговора с Куманом

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Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси намерен принять решение о своём будущем в клубе после разговора с новым главным тренером команды Рональдом Куманом.
СМИ: Месси определится со своим будущим в «Барселоне» после разговора с Куманом
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, Месси по-прежнему не уверен в своём будущем в клубе и рассматривает возможность ухода.

Отмечается, что он намерен принять окончательное решение только после общения с новым наставником команды.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) появилась информация, что он хочет покинуть команду.

Ранее Куман выразил надежду, что останется в «Барселоне».

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