Куман надеется, что Месси останется в «Барселоне»

Новый главный тренер каталонского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман высказал мнение о возможном уходе из команды нападающего и капитана Лионеля Месси.

«Не знаю, придётся ли мне уговаривать Месси остаться. Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе. Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться. У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним побеседовать. Мы собираемся пообщаться с различными игроками. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного проигрыша мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) появилась информация, что он хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Месси.