В НБА не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не выявила новых случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю среди игроков, которые находятся в закрытом кампусе лиги в Орландо.
В НБА не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков лиги. С 13 августа был протестирован 341 игрок. Ни у кого из них тест на COVID-19 не показал положительный результат. 

Сезон-2019/20 в НБА был прерван 12 марта после того, как коронавирусом заболел центровой «Юта Джаз» Руди Гобер. Чемпионат был возобновлён 30 июля в Орландо с участием 22 команд. Стадия плей-офф началась 17 августа и проходит в традиционном формате.

Ранее Дончич превзошёл достижение Абдул-Джаббара в плей-офф НБА.

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