Дончич превзошёл достижение Абдул-Джаббара в плей-офф НБА

Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал суммарно 70 очков в своих первых двух матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Набрав 28 очков в победном для команды матче с «Клипперс» (127:114), Дончич превзошёл достижение Абдул-Джаббара, имевшего 69 очков в своих первых двух матчах плей-офф в карьере.

Рекордсменом является бывший центровой «Миннеаполис Лейкерс» Джордж Майкан, набравший 75 очков в розыгрыше плей-офф сезона-1948/49.

Счёт в серии «Даллас» — «Клипперс» — 1:1.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» в первом матче плей-офф НБА с «Портлендом».