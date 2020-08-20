Дончич превзошёл достижение Абдул-Джаббара в плей-офф НБА

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Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал суммарно 70 очков в своих первых двух матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дончич превзошёл достижение Абдул-Джаббара в плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Набрав 28 очков в победном для команды матче с «Клипперс» (127:114), Дончич превзошёл достижение Абдул-Джаббара, имевшего 69 очков в своих первых двух матчах плей-офф в карьере.

Рекордсменом является бывший центровой «Миннеаполис Лейкерс» Джордж Майкан, набравший 75 очков в розыгрыше плей-офф сезона-1948/49.

Счёт в серии «Даллас» — «Клипперс» — 1:1. 

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» в первом матче плей-офф НБА с «Портлендом».

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