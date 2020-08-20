«Ванкувер» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли

Короткая ссылка
В матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» одержали победу над «Сент-Луис Блюз».
«Ванкувер» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился пятый матч четвертьфинала серии плей-офф НХЛ между «Сент-Луисом» и «Ванкувером». Победу в этой встрече одержали «Кэнакс» со счётом 4:3.

В составе канадского клуба дубль на счету Тайлера Мотта, ещё по шайбе забрасывали Джей Ти Миллер и Джейк Виртанен. У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Райан О'Райлли и Зак Сэнфорд.

Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв не сумел отметиться результативными действиями. Владимир Тарасенко пропускал встречу из-за травмы.

Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Ванкувера».

Ранее сообщалось, что передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Монреалем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить