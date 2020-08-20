«Ванкувер» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли

В матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» одержали победу над «Сент-Луис Блюз».

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился пятый матч четвертьфинала серии плей-офф НХЛ между «Сент-Луисом» и «Ванкувером». Победу в этой встрече одержали «Кэнакс» со счётом 4:3.

В составе канадского клуба дубль на счету Тайлера Мотта, ещё по шайбе забрасывали Джей Ти Миллер и Джейк Виртанен. У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Райан О'Райлли и Зак Сэнфорд.

Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв не сумел отметиться результативными действиями. Владимир Тарасенко пропускал встречу из-за травмы.

Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Ванкувера».

Ранее сообщалось, что передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Монреалем».