В руководстве «Барселоны» высказались о возможном уходе Месси

Член правления испанского футбольного клуба «Барселона» Хавьер Бордас высказал мнение о возможном уходе из команды нападающего и капитана Лионеля Месси.

«Надеюсь, он не хочет уйти. Месси лучший игрок в мире. Если он захочет уйти, мы постараемся убедить его остаться, но в этом нет необходимости», — приводит слова Бродаса Marca.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) появилась информация, что он хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Месси определится со своим будущим в «Барселоне» после разговора с Куманом.