СМИ: УЕФА обязал «Слован» сыграть в квалификации ЛЧ резервным составом

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил братиславскому «Словану» выпустить на поле основной состав в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком».
СМИ: УЕФА обязал «Слован» сыграть в квалификации ЛЧ резервным составом
  • Reuters

Как сообщает Sport Aktuality, это связано с выявлением у одного из сотрудников команды коронавирусной инфекции уже по прибытии на Фарерские острова.

Отмечается, что «Словану» придётся играть резервным составом, поскольку игроки основы отправлены на 14-дневный карантин.

Встреча была официально перенесена с 20 на 21 августа. В случае невыхода команды на игру ей будет засчитано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что «Бавария» в 11-й раз вышла в финал Лиги чемпионов.

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