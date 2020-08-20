СМИ: УЕФА обязал «Слован» сыграть в квалификации ЛЧ резервным составом
- Reuters
Как сообщает Sport Aktuality, это связано с выявлением у одного из сотрудников команды коронавирусной инфекции уже по прибытии на Фарерские острова.
Отмечается, что «Словану» придётся играть резервным составом, поскольку игроки основы отправлены на 14-дневный карантин.
Встреча была официально перенесена с 20 на 21 августа. В случае невыхода команды на игру ей будет засчитано техническое поражение.
Ранее сообщалось, что «Бавария» в 11-й раз вышла в финал Лиги чемпионов.