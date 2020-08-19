Фетисов посоветовал Гончару продолжить тренерскую карьеру

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Знаменитый в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов высказался об уходе Сергея Гончара из «Питтсбург Пингвинз».
Фетисов посоветовал Гончару продолжить тренерскую карьеру
  • РИА Новости

Ранее в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), за который выступает Евгений Малкин, решили не продлевать контракты с тренерами Сергеем Гончаром, Марком Рекки и Жаком Мартином. По мнению Фетисова, Гончару нужно продолжить тренерскую карьеру.

«Профессия тренера уникальна, за короткий период времени она меня очень многому научила, позволила посмотреть на хоккей с другой стороны. Она помогла мне стать достаточно успешным руководителем российского спорта. Так что, если Сергей сумел влюбиться в эту профессию, надо обязательно двигаться в этом направлении дальше. Этого и хочу ему пожелать», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Малкин перенёс операцию на локте.

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