Фетисов посоветовал Гончару продолжить тренерскую карьеру

Знаменитый в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов высказался об уходе Сергея Гончара из «Питтсбург Пингвинз».

Ранее в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), за который выступает Евгений Малкин, решили не продлевать контракты с тренерами Сергеем Гончаром, Марком Рекки и Жаком Мартином. По мнению Фетисова, Гончару нужно продолжить тренерскую карьеру.

«Профессия тренера уникальна, за короткий период времени она меня очень многому научила, позволила посмотреть на хоккей с другой стороны. Она помогла мне стать достаточно успешным руководителем российского спорта. Так что, если Сергей сумел влюбиться в эту профессию, надо обязательно двигаться в этом направлении дальше. Этого и хочу ему пожелать», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Малкин перенёс операцию на локте.