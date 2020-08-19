Директора клуба ФНЛ «Чайка» дисквалифицировали на два года за игру на тотализаторе

Спортивный директор клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» Олег Баян отстранён от футбольной деятельности на два года.

Как рассказал «Чемпионату» член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин, функционер наказан за игру на тотализаторе. При этом Баян не делал ставки на матчи «Чайки».

Кроме того, за аналогичное нарушение на год условно дисквалифицирован игрок «Коломны» Ефим Бойцов.

«Футбольным деятелям вообще нельзя ставить! Это запрещено и законом, и контрактами. В будущем таких нарушителей будут просто отстранять от футбола», — подчеркнул Созин.

Ранее сообщалось, что в клубе «Чертаново» объяснили массовый уход игроков во главе с тренером в «Крылья Советов».