Тренер Сен-Пьера объяснил, почему считает Нурмагомедова фаворитом в бою с Гэтжи

Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, оценил шансы Джастина Гэтжи в бою с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Не думаю, что четырёх лоукиков Гэтжи хватит, чтобы сломать Хабиба. Если вкладываешь мощь в лоукик, то можешь пропустить опасный тейкдаун. Я выбираю Хабиба. Шансы 65 против 35. Мне нравятся Гэтжи и его тренер Тревор Уитман, они феноменальная команда. Но я считаю, что Хабиб выполнит тейкдаун, а как только заберётся сверху, то пропасть между бойцами в навыках будет гигантской. Нурмагомедов валил тех, кого повалить сложнее всего. Я считаю, что он добьётся тейкдауна, а там уже его навыки в партере покажут колоссальное превосходство», — цитирует Захаби Allboxing.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи запланирован 24 октября на UFC 254.

Ранее российский боец ММА Александр Шлеменко оценил перспективы Гэтжи выстоять пять раундов против Нурмагомедова.