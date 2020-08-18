Шлеменко оценил перспективы Гэтжи выстоять пять раундов против Нурмагомедова

Российский боец ММА Александр Шлеменко попытался спрогнозировать ход поединка за чемпионский титул UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

По мнению спортсмена, Гэтжи подтвердил свою готовность и серьёзность, но и Хабиб не страдает недооценкой соперника. Тем не менее Шлеменко считает, что Гэтжи может испытать проблемы с выносливостью, если бой затянется на отведённые пять раундов.

«Думаю, все пять раундов Нурмагомедов будет доминировать — и победит. Но Гэтжи хватит навыков и подготовки, чтобы пытаться как-то защищаться. Гипотетически у него есть хороший шанс в начале боя. Но у Хабиба за всю карьеру не было пропущенных жёстких ударов. Он отличался хорошей дисциплиной. Хабиб доведёт этот бой до конца, будет пытаться финишировать, но Гэтжи не мальчик для битья и сможет защититься», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Гэтжи заявил о готовности продержаться против Нурмагомедова все пять раундов.