Уайт отреагировал на желание Джонса драться за титул UFC в тяжёлом весе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил шансы экс-чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса в более высокой весовой категории.

«Когда придёт время, Джонс вмешается и, возможно, будет драться в тяжёлом весе. Посмотрим, когда он вернётся и какой бой будет иметь для него смысл. Джонс — давний чемпион в полутяжёлом весе. На мой взгляд, он величайший в истории. Если он захочет вернуться и попробовать свои силы в тяжёлом весе, у меня не будет с этим проблем. Но прямо сейчас он не может перепрыгнуть через Нганну», — сказал Уайт MMA Fighting.

Камерунец Фрэнсис Нганну является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, который принадлежит американцу хорватского происхождения Стипе Миочичу.

Ранее Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе.