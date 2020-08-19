Малком: в РПЛ нет лёгких матчей, здесь каждый бьётся за победу

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Вингер «Зенита» Малком оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
Малком: в РПЛ нет лёгких матчей, здесь каждый бьётся за победу
  • РИА Новости

«РПЛ лучше многих других, в ней много конкуренции и каждая команда хочет победить. На мой взгляд, она могла бы быть и выше в рейтинге УЕФА. Не согласен, что игры в РПЛ незрелищные, совсем нет. Повторюсь, здесь нет лёгких матчей, никто не хочет проигрывать, каждый бьётся за победу», — сказал Малком в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бразилец перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны».

Ранее Малком заявил о желании оформить дубль в ворота ЦСКА.

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