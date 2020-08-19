Малком заявил о желании оформить дубль в ворота ЦСКА

Вингер петербургского «Зенита» Малком поделился ожиданиями перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Игра с ЦСКА в прошлом сезоне, в которой я оформил дубль, вовсе не была простой. В футболе не бывает ничего лёгкого. Конечно, я хочу оформить ещё один дубль, постараюсь. Но если вместо меня это сделает кто-то другой и мы победим — я буду счастлив. Ведь ЦСКА — это прямой конкурент, у команды те же шесть очков. А чтобы взять ещё одно золото, надо побеждать клубы из верхней части таблицы», — сказал бразилец «Спорт-Экспрессу».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа, начало — в 20:00 мск.

Ранее Радимов оценил шансы ЦСКА на успешный результат в матче с «Зенитом».