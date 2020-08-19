Радимов оценил шансы ЦСКА на успешный результат в матче с «Зенитом»

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от поединка третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.
Радимов оценил шансы ЦСКА на успешный результат в матче с «Зенитом»
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«Если ЦСКА провёл работу над ошибками по итогам того разгромного поражения от «Зенита», то может преуспеть в предстоящей игре. Армейцам надо более слаженно сыграть в обороне. На фоне «Химок» ЦСКА выглядел хорошо. Другое дело, что, когда команде не будут так свободно позволять играть, неизвестно, как у неё пойдут дела. При этом, если армейцы уберут шероховатости, особенно в игре в обороне, то смогут противостоять «Зениту». Если нет, то «Зенит» их просто накажет за ошибки», — цитируют Радимова «Известия».

В последнем матче с этим соперником «Зенит» одержал крупную победу (4:0). Матч третьего тура «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Время начала встречи — 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что комментаторы Казанский и Арустамян будут работать на матче «Зенит» — ЦСКА.

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