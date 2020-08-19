Наумов: кроме Миранчука, в «Локомотиве» забивать некому

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о результативности полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука на старте сезона.

«Сейчас железнодорожники выглядят достаточно неплохо. У них отлаженная игра, всё выстроено и сбалансировано — как в атаке, так и в обороне. Алексей Миранчук берёт на себя игру и часто оказывается на ведущих ролях. Это результат большой работы. Кроме него, в «Локомотиве» пока по большому счёту забивать некому», — сказал Наумов в интервью «Известиям».

В текущем сезоне на счету игрока два мяча в двух матчах Российской премьер-лиги.

Ранее «Аталанта» предложила Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год.