СМИ: «Аталанта» предложила Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год

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Итальянский футбольный клуб «Аталанта» предложил полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год.
СМИ: «Аталанта» предложила Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает Calciomercato, игрок предпочитает перейти в «Милан», который тоже им интересуется, но вряд ли откажется от предложения «Аталанты».

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Ранее журналист Нобель Арустамян рассказал о сложностях в переговорах «Аталанты» и «Локомотива» по Миранчуку.

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