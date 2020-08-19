СМИ: «Аталанта» предложила Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» предложил полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год.

Как сообщает Calciomercato, игрок предпочитает перейти в «Милан», который тоже им интересуется, но вряд ли откажется от предложения «Аталанты».

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Ранее журналист Нобель Арустамян рассказал о сложностях в переговорах «Аталанты» и «Локомотива» по Миранчуку.