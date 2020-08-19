Кормье: в 2012-м Нурмагомедов был в поло и старой спортивной одежде

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье вспомнил историю знакомства с действующим обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Кормье: в 2012-м Нурмагомедов был в поло и старой спортивной одежде
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«С Нурмагомедовым я познакомился в 2012 году. Нам сказали, что из Нью-Джерси приедет какой-то парень, чтобы потренироваться с борцами. Хабиб пришёл в зал в спортивных шортах и поло! Он постоянно тренировался в поло! Стоял в углу, английского языка он не знал, но прекрасно контролировал происходящее в зале. Он сразу нам понравился. В 2012-м Хабиб был в поло и старой спортивной одежде! Мы смеёмся над этим, потому что сейчас он может позволить себе всё купить. А мы помним другого Хабиба, который покупал одежду в магазинах распродаж», — сказал Кормье в видео, опубликованном в Instagram Нурмагомедова.

В следующем поединке россиянин должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Бой пройдёт 24 октября 2020 года на турнире UFC 254.

Ранее Черчесов удивился тому, как профессионально Нурмагомедов разбирается в футболе.

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