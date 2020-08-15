Черчесов: удивлён тем, как профессионально Нурмагомедов разбирается в футболе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после окончания матча второго тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Краснодар» подарил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову мяч со своим автографом.

«Матч «Локомотив» — «Краснодар» смотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Я приятно удивлён тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом намного раньше. Сегодня подарок нашёл адресата!» — написал Черчесов в Instagram.

Нурмагомедов является большим поклонником футбола. Он признавался, что в детстве хотел стать профессиональным футболистом.

Ранее Нурмагомедов обратился к Кормье перед его боем с Миочичем.