Нурмагомедов обратился к Кормье перед его боем с Миочичем

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Даниэля Кормье перед боем с действующим чемпионом в тяжёлом дивизионе Стипе Миочичем.

«Это одно из лучших противостояний в истории единоборств. Они встречались два раза, и счёт 1:1. Третий бой обещает быть очень интересным. Я очень жду, надеюсь на победу своего брата Даниэля Кормье. Тот путь, который он проделал в единоборствах, словами не описать. ДиСи — это человек, который оказал большое влияние на мою карьеру. Настоящий и заботливый друг и примерный семьянин, преданный товарищ по команде. Непривычно осознавать, что это его последний бой в карьере. Удачи тебе, капитан! Перед тобой великий соперник, победа над которым забетонирует твоё наследие в единоборствах», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Бой Кормье и Миочича пройдёт на турнире UFC 252, который состоится в ночь с 15 на 16 августа мск.

Ранее Чимаев признался, что берёт пример с Нурмагомедова.