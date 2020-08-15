Чимаев признался, что берёт пример с Нурмагомедова

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что берёт пример с чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чимаев признался, что берёт пример с Нурмагомедова
  • Reuters

«Дагестан для меня Родина, как и Чечня. Мы братья, не надо спорить и писать плохие слова друг другу. Я не соревнуюсь с Нурмагомедовым. Более того, я уважаю этого парня и беру с него пример. Он номер один в мире в ММА. Моя цель — тоже стать лучшим бойцом ММА, и я им стану. Я сын Кавказа, весь Кавказ — мой дом», — написал Чимаев в Instagram.

На счету бойца в UFC два поединка с разницей в десять дней. Чимаев победил в обоих из них, что является рекордом организации.

Ранее Нурмагомедов поддержал Сулейманова в матче с «Локомотивом».

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