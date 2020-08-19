В «Химках» опровергли слухи о возможной отставке главного тренера команды
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
«Информация абсолютно не соответствует действительности. Руководство клуба полностью доверяет Дмитрию Гунько и не ведёт никаких переговоров с другими специалистами. Мы верим, что нам удастся исправить турнирное положение», — цитирует Тугарина «Чемпионат».
После трёх стартовых туров «Химки» занимают последнее место в РПЛ, набрав одно очко.
Гунько возглавил команду перед началом сезона, сменив на этом посту Сергея Юрана.
Ранее футболист «Тамбова» Грицаенко выразил несогласие со своим удалением в матче с «Химками».