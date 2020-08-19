В «Химках» опровергли слухи о возможной отставке главного тренера команды

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Руководитель пресс-службы подмосковных «Химок» Иван Тугарин опроверг информацию об отставке главного тренера команды Дмитрия Гунько.
В «Химках» опровергли слухи о возможной отставке главного тренера команды
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Информация абсолютно не соответствует действительности. Руководство клуба полностью доверяет Дмитрию Гунько и не ведёт никаких переговоров с другими специалистами. Мы верим, что нам удастся исправить турнирное положение», — цитирует Тугарина «Чемпионат».

После трёх стартовых туров «Химки» занимают последнее место в РПЛ, набрав одно очко.

Гунько возглавил команду перед началом сезона, сменив на этом посту Сергея Юрана.

Ранее футболист «Тамбова» Грицаенко выразил несогласие со своим удалением в матче с «Химками».

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