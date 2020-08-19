Футболист «Тамбова» выразил несогласие со своим удалением в матче с «Химками»

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко прокомментировал своё удаление в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (1:0).

«Подумать не мог, что за это удаляют. Трошечкин просто забегал за меня, я выставил руку. Конечно, никакого умысла не было. Поговорил с Сашей, знаком с ним по сборной ФНЛ. Он сказал, что тоже не хотел, чтобы так получилось. Игровой эпизод. Судьи смотрели повтор? Друзья и знакомые пишут, что камера была метров за 200. С крыши снимали, наверное», — цитирует Грицаенко «Чемпионат».

Игрок сомневается, что арбитр мог что-то рассмотреть в том эпизоде, и предположил, что судья увидел в действиях Грицаенко был злой умысел.

«Даже игроки «Химок» понимают, что ничего там не было. 99% защитников меня поймут», — добавил Грицаенко.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки» в третьем туре РПЛ.