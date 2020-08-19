Футболист Грицаенко заявил, что «Тамбов» будет проводить домашние матчи в Саранске до зимы
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«Пока стадион не готов, будем базироваться в Саранске. Это лучше, чем, как в прошлом сезоне, ехать на автобусе 8 часов всю ночь и не высыпаться. Не должно так быть. Поэтому руководство приняло решение остаться здесь до зимы», — цитирует Грицаенко «Чемпионат».
«Тамбов» в третьем туре РПЛ обыграл «Химки» со счётом 1:0. Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Ранее Грицаенко выразил несогласие со своим удалением в матче с «Химками».