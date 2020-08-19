«Орландо» обыграл «Милуоки» в матче плей-офф НБА и установил историческое достижение

«Орландо Мэджик» одолел «Милуоки Бакс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 122:110 в пользу «Мэджик».

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 13 подборов. У «Бакс» дабл-даблом из 31 очка и 17 подборов отметился Яннис Адетокунбо.

«Орландо», который занял восьмое место в турнирной таблице с процентом побед 45,2%, обыграл победителя конференции «Милуоки» и стал командой с самым низким процентом побед, которой удалось выиграть первый матч серии плей-офф НБА за последние 54 года.

За всю историю лиги только «Атланта Хоукс» в 1966 году выигрывала в первой игре плей-офф с более низкий процентом побед в регулярном сезоне (45,0%).

Таким образом, счёт в серии стал 1:0 в пользу «Мэджик».

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» победил «Филадельфию Сиксерс» в матче плей-офф НБА.