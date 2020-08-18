«Бостон» победил «Филадельфию» в матче плей-офф НБА, Тэйтум оформил дабл-дабл

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 109:101 в пользу «Селтикс».

В составе «Бостона» дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов оформил Джейсон Тэйтум. Ещё 29 очков в активе Джейлена Брауна. Кемба Уокер записал в свой актив 19 очков. Форвард из стартовой пятёрки Гордон Хэйворд не сумел доиграть матч из-за травмы голеностопа. Он покинул арену на костылях.

За «Филадельфию» дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов оформил Джоэл Эмбиид. По 18 очков набрали Алек Бёркс и Джош Ричардсон.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Селтикс». Вторая игра состоится 20 августа.

В параллельном матче действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бруклин Нетс» со счётом 134:110.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НБА.